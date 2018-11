Parket eist 37 maanden cel voor bezit van kinderporno Dertiger doet zich voor als meisje en vraagt naaktfoto’s Tim Van der Zeypen

15 november 2018

15u25 0 Nijlen Een 34-jarige Nijlenaar benaderde onder een vals Facebookprofiel drie jonge meisjes en vroeg hen telkens om foto’s en filmpjes te maken. Daarin moesten ze zichzelf bevredigen. Het parket eist 37 maanden cel waarvan een deel met uitstel voor het bezit van aanranding en bezit van kinderporno.

Een van de slachtoffers stapte twee jaar geleden naar de politie om klacht in te dienen. Dit nadat beklaagde haar had benaderd om een filmpje te maken met een ander meisje. “In dat filmpje moesten ze bij elkaar seksuele handelingen stellen”, aldus het parket. “Er werd zelfs een script opgestuurd.” Uit verder onderzoek bleek dat het slachtoffer en beklaagde al een geruime tijd met elkaar aan het chatten waren. Alleen deed de dertiger zich voor als een meisje. “Het slachtoffer moest steeds foto’s en filmpjes maken waarin ze zichzelf bevredigde”, ging het parket verder. “Deed ze dit niet, dreigde beklaagde met zelfdoding of dreigde hij ermee om de foto’s en filmpjes te verspreiden via vrienden.”

De politie kwam op basis van het IP-adres van het Facebookprofiel terecht bij de Nijlenaar. Hij werd opgepakt en verhoord. Er volgde een huiszoeking en op basis van de vondsten, bleek de dertiger ook nog twee andere meisjes te hebben benaderd. Eén ervan was op het moment van de feiten veertien jaar oud. “Ook zij moesten seksuele handelingen stellen”, luit het nog. Het parket vorderde op zitting een celstraf van 37 maanden waarvan achttien maanden effectief. Het drong ook aan op begeleiding en vroeg probatie-voorwaarden.

Dankbaar

“Zijn de feiten ernstig? Ja. Maar hij is zijn slachtoffers dankbaar dat ze de moed hadden om naar de politie te gaan”, opende advocaat Hans Van de Wal zijn pleidooi. “Het masker viel af, het schimmenspel was ten einde gekomen. Hij was opgelucht. Zeker omdat hij al enkele keren had gepoogd om hulp te zoeken maar steeds opnieuw de virtuele wereld invluchtte.” Op de vraag waarom beklaagde de feiten pleegde, kwam een duidelijk antwoord. “Hij was gefrustreerd en had iets gelijkaardigs meegemaakt”, besloot de raadsman.

Beklaagde zelf voegde aan het pleidooi toe dat hij heel veel spijt heeft van zijn daden. “Ik voel er me schuldig over. Ik herkende mezelf niet meer”, klonk het. “Het valt niet goed te praten wat ik heb gedaan maar ik ben helemaal geen slechte mens.” Volgens het psychiatrisch verslag bleek beklaagde geen pedoseksuele neigingen te hebben. De advocaat gaf de rechter tot slot mee dat er weinig kans was op herval en vroeg een opschorting van straf. Vonnis op 13 december.