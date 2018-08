Pad achter kerk wordt hersteld 09 augustus 2018

02u46 0

In de week van 13 tot 17 augustus worden er dringende herstellingswerken uitgevoerd aan het voetpad achter de kerk. Hiervoor is tijdelijk een parkeerverbod van kracht. Ook aan een aantal parkeervakken in de Gemeentestraat ter hoogte van nummers 24 tot 28 zal die week gewerkt worden, met ook daar tijdelijk een parkeerverbod. (WAE)