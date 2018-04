Paaskamp met outdoor paintball 11 april 2018

02u53 0

Jongeren kunnen onder de paasvakantie hun hartje ophalen bij Red-Fox paintball gelegen in een avontuurlijke groene oase aan de Grote Puttingbaan 8a in Kessel. De terreinen hebben allemaal een uniek thema. Je kan paintballen in en rond een échte lijnbus, rondkruipen in loopgraven, je verschuilen in bunkers enz. Voor jongeren onder de 16 jaar is er Laser Paintball. Vragen: info@red-fox.be (WAE)