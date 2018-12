Opschorting voor man die zich voordeed als meisje en naaktfoto’s wou TVDZM

13 december 2018

15u30 0 Nijlen Een Nijlenaar (37) heeft een probatie-opschorting gekregen voor aanranding en bezit van kinderporno. De dertiger maakte een vals Facebookprofiel aan en deed zich voor als meisje. “Zo leerde hij minderjarigen kennen en liet hij deze handelingen uitvoeren terwijl ze naakt waren”, klonk het.

De bal ging aan het rollen toen een van de slachtoffers naar de politie was gestapt om klacht in te dienen. Via het IP-adres kwamen de speurders uiteindelijk bij de Nijlenaar. Op basis van de huiszoeking kwamen nog andere slachtoffers aan het licht. “De man benaderde de meisjes, stelde een script op en die moesten de jonge slachtoffers uitvoeren”, zei de openbaar aanklager vorige maand. “Ze moesten zichzelf onder meer bevredigen.” Maakten de meisjes die filmpjes niet, dreigde de dertiger met zelfdoding of dreigde hij ermee om de filmpjes door te sturen naar vrienden.

In totaal had de dertiger zo’n drie meisjes benaderd. Eén van de slachtoffers bleek amper veertien jaar oud te zijn. Ontkennen deed de man niet. “Bij zijn arrestatie viel het masker eindelijk af. Eigenlijk was hij opgelucht”, zei de raadsman van de dertiger. “Hij had al een paar keer geprobeerd om hulp te zoeken maar steeds opnieuw vluchtte hij de virtuele wereld in.” De dertiger werd ook psychisch onderzocht. Uit dat verslag bleek de man geen pedoseksuele neigingen te hebben. Het parket eiste een celstraf van 37 maanden waarvan een deel met uitstel. De rechters gingen daar niet op in. Het bleef bij een probatie-opschorting.