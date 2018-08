Opschorting van straf na partnergeweld 16 augustus 2018

02u31 0

Een 53-jarige man uit Nijlen heeft opschorting van straf gekregen voor een geval partnergeweld. De vijftiger stond terecht nadat hij zijn ex-vrouw in de wagen probeerde te sleuren en haar verwondde met een stanleymes.





De politie kon beklaagde volgens aanklaagster Lieselotte Claessens arresteren na een achtervolging. De raadsman van de vijftiger, meester Erik Bertels, ging voor de vrijspraak tijdens de behandeling vorige maand.





"Op basis van onweerstaanbare drang. Mijn cliënt was er net achter gekomen dat de relatie definitief gedaan was. Ze droeg een fles champagne en werd opgewacht door haar nieuwe vriend. Het was een eenmalig crisismoment."





De rechter ging daar echter niet op in. Beklaagde werd schuldig bevonden en kreeg een opschorting gedurende drie jaar. Er werden wel voorwaarden, waaronder het volgen van een cursus agressiebeheersing, gekoppeld aan de straf. Het slachtoffer beweerde op de zitting dat ze nog steeds nachtmerries heeft en in angst leeft.





Aan haar moet de 53-jarige man een morele en materiële schadevergoeding van 450 euro.





(TVDZM)