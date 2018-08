Openluchtvoorstelling van film UP 13 augustus 2018

Zaterdag 18 augustus kan je in het gezellige kader van de bossen van Kruiskensberg in Bevel gaan kijkeb naar een openluchtvoorstelling van de wondermooie en ontroerende film Up.





Om 20 uur gaan de deuren open, de filmvertoning start om 21 uur. Best dekentje en zaklamp meebrengen. Bij regenweer is de filmvertoning in 't Gesticht, Statiestraat 13 in Nijlen. Gratis inkom. (WAE)