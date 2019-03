Ook fietspad wordt vernieuwd tijdens werken Pidpa op Grote Steenweg Antoon Verbeeck

19 maart 2019



Het gemeentebestuur laat tijdens de werken op de Grote Steenweg ook het fietspad onder handen nemen. Komende maandag, 25 maart, start Pidpa met werken tussen het begin van de Grote Steenweg in Kessel-Dorp en het benzinestation Q8. “De werken zijn nodig voor de water- en gasleidingen maar op aandringen van lokaal bestuur Nijlen en dankzij overleg met AWV en Pidpa, worden ook de fietspaden tussen Kessel-Dorp en het Q8 benzinestation langs beide zijden volledig vernieuwd. Deze zullen er na de werken dus helemaal nieuw en mooi glad bij liggen”, deelt de gemeente mee. Om alles veilig te laten verlopen, zijn er heel wat tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht. Zo zal er in dat deel van de Grote Steenweg enkelrichting zijn in de richting van Nijlen en ook in de omliggende straten gelden heel wat tijdelijke verkeersmaatregelen. De wegversmallingen verdwijnen tijdelijk in de Grote Puttingbaan. Daar zal, eveneens tijdelijk, een afgescheiden fietspad aangelegd worden en ook daar geldt enkelrichting in de rijrichting naar de Stationssteenweg toe. Deze situatie zal ongeveer een tiental weken van kracht zijn.