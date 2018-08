Onafhankelijke schepen en raadslid staan op nieuwe lijst 'Nieuw Nijlen' 06 augustus 2018

De gemeenteraadsverkiezingen krijgen in Nijlen een extra deelnemende partij. "'Nieuw Nijlen' is een ploeg die enkel de belangen van Groot-Nijlen en zijn inwoners zal behartigen", zeggen huidig schepen Leo Verelst en huidig gemeenteraadslid John Van Laer.





Leo Verelst en John Van Laer verlieten eerder deze legislatuur respectievelijk meerderheidspartij CD&V en oppositiepartij N-VA. Lijsttrekster is nieuwkomer Manuela Verbist, sport en gezondheidscoach uit Bevel. Eerder sloten deze mensen aan bij de nieuwe partij 'Ons Dorp', initiatief van Jan Zander, vroeger bij Vlaams Belang maar nu onafhankelijk. Sommigen van 'Ons Dorp' scheurden zich af en richten nu 'Nieuw Nijlen' op omdat hun doelstellingen niet meer overeen kwamen. "Wij willen de burger een gedreven, ongebonden en eerlijke manier van politiek voeren garanderen. Zo wil 'Nieuw Nijlen' een vragenuurtje voor Nijlenaars voor aanvang van elke gemeenteraadszitting. Of een online platform waar inwoners hun ideeën officieel kunnen uiten", aldus Leo Verelst. (WAE)