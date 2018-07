Onafhankelijke partij 'ONS.dorp' gelanceerd 06 juli 2018

In Nijlen is de nieuwe onafhankelijke partij 'ONS.dorp' gelanceerd. 'ONS.dorp' is een partij die volledig politiek onafhankelijk is en dus enkel de belangen van Groot-Nijlen en zijn inwoners zal behartigen op een gedreven, ongebonden en eerlijke manier", zegt John Van Laer, onafhankelijk gemeenteraadslid en ingenieur op rust uit Nijlen.





"'ONS.dorp' kan de focus lokaal leggen aangezien we niet gebonden zijn aan grote partijen die gericht zijn op het hele land. Wij brengen mensen samen die het hart op de goede plaats én de tong hebben en die open en rechtvaardig de belangen van alle inwoners van Bevel, Kessel en Nijlen zullen verdedigen, ook diegenen zonder stem: de dieren, de natuur en ons milieu", vertelt John Van Laer. Manuela Verbist uit Bevel, sport- en gezondheidscoach en Danny Kerkhofs uit Kessel zijn de eerste namen van het nieuwe project.





(WAE)