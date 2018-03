OCMW-voorzitter Leo Verelst stapt uit CD&V 08 maart 2018

OCMW-voorzitter Leo Verelst (53) stapt na bijna 30 jaar uit CD&V en zetelt voortaan als onafhankelijke. Dat deelde hij dinsdag mee aan het begin van de gemeenteraad. "Reden is dat de partij en ik een verschillende visie hebben op een aantal vlakken", zegt de schepen van Sociale Zaken en Armoedebestrijding."In een aantal concrete dossiers en projecten kan ik mij niet vinden wat betreft inhoud en aanpak. Bijvoorbeeld stel ik mij vragen bij het Woon-balproject. Ik pleit voor meer transapantie om zo een ruim draagvlak krijgen. Maar ik ga geen chaos veroorzaken en wil eindigen in schoonheid. Ik zit trouwens al bijna 30 jaar in de gemeenteraad. De kans is echter zeer groot dat ik op termijn de politiek volledig verlaat", zegt Verelst nog. (WAE)