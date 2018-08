Noodwoning gezocht voor slachtoffer brand in Nieuwstraat 13 augustus 2018

02u37 0 Nijlen Vrijdag zorgde een hevige brand ervoor dat de woning van Gitta Van der Hoeven (70) aan de Nieuwstraat in Kessel onbewoonbaar werd verklaard. "Burgemeester Paul Verbeeck gaat voor een noodwoning zorgen voor mijn moeder", zegt dochter Ursula Vervloet

"Er komt ook een onderzoek of er een kortsluiting was van de zonnepanelen en dat gaat volgens ons allemaal lang duren. Momenteel woont moeder bij ons", gaat Ursula verder. "Wij zijn buurman Kris Wittevrongel en de brandweerkorpsen zeer dankbaar dat zij vrijdagmiddag om 13 uur meteen in actie schoten, zoniet was ons huis, en dat van de buren dat er tegen gebouwd is, totaal afgebrand. Mijn moeder was in shock en werd overgebracht naar het ziekenhuis van Lier. Ze is nu bij mij en is nog overstuur en heeft rust nodig. Alles is zo snel gegaan. In vijf minuten tijd stond alles in lichterlaaie. Oorzaak is hoogstwaarschijnlijk een kortsluiting van de zonnepanelen. De verzekering is een onderzoek gestart en het huis is verzegeld."





Onwezenlijk

" Het is zo onwezenlijk. Ons huis werd gebouwd in 2002. Ik heb er eerst tien jaar gewoond, mijn moeder woont er sinds 2013. Het dak is ingestort en alles is zwaar beschadigd, er is veel rook- en blusschade. Heel erg dat mijn moeder dit nog moet verwerken. Eerst was er het overlijden van mijn vader en niet zolang geleden werd ze aangereden. En nu is er deze vreselijke brand", zegt dochter Ursula Vervloet nog. (WAE)