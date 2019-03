Nijlense koersseingevers zoeken collega’s: “Fantastische hobby, alleen krijgen we er niemand warm voor” Antoon Verbeeck

22 maart 2019

14u12 0 Nijlen Willem Ceulemans (55 jaar, Nijlen) en Koen Huygelberghs (55 jaar, Kessel) zoeken naar vrijwilligers die enkele zondagen op een jaar seingever willen zijn tijdens lokale wielerwedstrijden. Op termijn wil het duo een club van een tiental seingevers vormen die in de Kempische regio actief zijn. “Het grote geld ga je er niet mee verdienen, maar je staat zeker en vast niet voor niks enkele uren op straat.”

Willem en Koen hebben samen meer dan twintig jaar ervaring als seingever op de teller. Hoewel er in West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant seingeverclubs zijn met meer dan 60 leden, is de seingever in onze contreien een uitstervend ras. “Het is onze betrachting om een eigen ‘clubje’ te beginnen van een stuk of tien seingevers. Momenteel sturen wij zelf een mail naar koersorganisaties met de vraag of ze nog twee seingevers zoeken. Het zou voor de organisaties een stuk makkelijker zijn als we ze al meteen een groep van tien seingevers kunnen aanbieden. Want geen seingevers, geen koers.”

“We zijn nu al een jaar nieuwe seingevers aan het zoeken, maar die zoektocht verloopt heel moeizaam. De post die we in verschillende Facebook-groepen hebben geplaatst, leverde nog niets op”, zegt Willem. “Wij vermoeden dat de jongere generaties hun zondagnamiddag liever anders invullen. Onze generatie is dan weer het liefst seingever in eigen gemeente en maakt liever niet de verplaatsing naar een andere gemeente of stad. Nochtans is het leuk om te doen. Je moet alert zijn, tussendoor sla je een praatje met de mensen en je kan genieten van de koers. Eigenlijk is het een fantastische hobby, alleen krijgen we er niemand warm voor.”

“Het grote geld ga je er niet mee verdienen, maar je staat zeker en vast niet voor niks enkele uren op straat. Soms krijg je twintig euro, een andere keer krijg je een lunchpakketje met drank. Er zijn ook koersen waar je stoofvlees en friet à volonté krijgt. Maar dit alles is voor ons geen drijfveer. Het is gewoon heel plezant om te doen.” Een seingever moet achttien jaar of ouder zijn, zowat de enige officiële vereiste. “Man of vrouw, twintiger of zestiger,... het maakt allemaal niet. Als seingever moet je sociaal zijn en uiteraard is het wel belangrijk dat je bij de pinken bent tijdens de koers. Je moet ook streng kunnen optreden, want er zijn altijd wel chauffeur die de seingever negeren. Een brede rug is mooi meegenomen. ‘Paljas’ en ‘klootzak’: we hebben het allemaal al te horen gekregen. Maar na de koers kunnen we erom lachen. De mensen begrijpen nadien meestal ook wel dat ze in fout waren en wij gewoon onze job deden. Wie niet zeker weet of het wel zijn ding is, kan altijd op ons terugvallen. Wij willen zeker en vast de mensen eerst begeleiden.”

Wie interesse heeft, mag contact opnemen met Willem via willemceulemans@telenet.be