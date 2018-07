Nijlen start met het project 1.001 bomen 12 juli 2018

02u51 0

Nijlen start met het project 1.001 bomen. De gemeente wil inwoners bewust maken van het belang van bomen en iedereen motiveren om zelf mee te bouwen aan het groene Nijlen van de toekomst. Dat kan bijvoorbeeld op 18 augustus met 'Film in het bos'. Op Kruiskensberg in Bevel wordt in samenwerking met Bos+ de film 'Up' vertoond worden. Er is een kleurwedstrijd, zomerschilderdagen en voor jongeren leuke activiteiten. In het najaar kunnen alle inwoners, jeugd- en andere verenigingen alsook scholen een gratis boom bestellen bij de gemeente om zelf aan te planten. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met nieuwe aanplantingen op het openbaar domein langs wegen, dreven en pleintjes. Meer info: nele.somers@nijlen.be. (WAE)