Nijlen organiseert ‘fietsmob’ in Beekpark Antoon Verbeeck

05 april 2019

Het lokale bestuur van Nijlen organiseert morgen een ‘fietsmob’ in het Beekpark. De gemeente roept iedereen op om rond 9.30 uur met de fiets naar het park te komen. “Een flashmob ken je misschien wel, een hoop mensen die plots ergens verschijnen en ‘iets’ doen. In fietsgemeente Nijlen maken we daar een ‘fietsmob’ van”, klinkt het. “Nu zaterdag willen we om 9.30 uur zoveel mogelijk fietsers samen krijgen in het Beekpark voor de allereerste fietsmob ooit in ons land. Bij deze dus een warme oproep aan iedereen om met de fiets tot in het park te komen. En om te bewijzen dat Nijlen dé fietsgemeente van het land is en in aanloop naar Nijlen fietst de wereld rond zal een drone unieke beelden maken van de fietsmob.” De beelden van deze fietsbijeenkomst zullen ook te zien zijn in het promofilmpje voor Nijlen fietst de wereld rond.