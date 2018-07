Nijlen Op 't Plein start na match België-Engeland 14 juli 2018

'Nijlen Zomert' komt na enkele jaren afwezigheid opnieuw terug als 'Nijlen Op 't Plein'. Aftrap is vandaag om 20 uur. Coverbands Diaz en Crumb willen de hele markt van Nijlen meesleuren in een geweldige ambiance. Eerst worden de festivalgangers echter opgewarmd door de Rode Duivels die voor brons strijden tegen de Engelsen. Alles kan gevolgd worden op het grote scherm op het August Hermansplein. Op 21 juli treden Hammertime, Sam Gooris en dj MIlano op, 28 juli is het de beurt aan 'Meer en Ladiescover' en op 11 augustus staat Barking Bruce en coverband De Kreunaers op het August Hermansplein. (WAE)