Nieuwe animatoren voor vakantiewerkingen gezocht Antoon Verbeeck

05 december 2018

Met het nieuwe jaar in zicht start de jeugdconsulent de zoektocht naar enthousiaste en nieuwe animatoren voor de vakantiewerkingen Speelplein Boemerang, Grabbelpas en Tienerwerking De Joeng. De voorbereidingen voor animatoren beginnen binnenkort al te lopen. Jongeren die in 2019 16 jaar of ouder worden en zin hebben om kinderen te begeleiden, mogen zich opgeven. Op woensdag 9 januari vindt er van 19.30 tot 20.30 uur in de gemeenteraadzaal een infomoment plaats voor alle geïnteresseerden. Na deze infosessie kan je definitief beslissen of je animator wilt worden of niet. Meer info op www.jeugdnijlen.be