Nick Nuyens evalueert eerste seizoenshelft 07 juni 2018

Nu de Heistse Pijl achter de rug is, mag Nick Nuyens (38) zich opmaken voor de zomercampagne. Hoewel hij al vier jaar gestopt is met koersen, is de Bom van Bevel nog altijd een bezige bij. Als manager ontfermt hij zich over Veranda's Willems. Daarnaast is hij een van de stuwende krachten achter de Napoleon Games Cup.

Wielrennen

"Met Wout Van Aert hadden we dit jaar een kopman in onze rangen die zich in de kijker kon rijden. Hij haalde persoonlijk resultaten die velen verbaasd hebben. Er is echter meer, veel jongens hebben zich aan hem opgetrokken. Ze waren bereid om voor de ploeg te werken en boekten daardoor zelf ook betere resultaten. In quasi alle koersen waar we startrecht hadden, hebben we een rol kunnen spelen. Op dat vlak is er een grote vooruitgang."





Het succes van de ploeg werd overschaduwd door één zwarte rand: het overlijden van Michael Goolaerts. Nick Nuyens zucht aangedaan.





"Een zwarte rand is een understatement. Er zijn gewoon geen woorden voor wat er op acht april gebeurd is. Het overlijden van Michael zit nog in de jongens hun hoofd, je kan niet verwachten dat ze na drie maanden opnieuw fris en monter in het zadel zitten. Ik kan echt niet inschatten hoelang het zal duren voor iedereen dat een plaats heeft kunnen geven. Ook voor mezelf kan ik dat niet zeggen. Ik maakte een overlijden binnen de ploeg nooit eerder mee. Er bestaat ook geen scenario voor wat gebeurd is. Het is iets waar we met zijn allen doorheen moeten."





Nick Nuyens is tevens een van de organisatoren van de Napoleon Games Cup.





"Ik denk dat het concept van dit regematigheidscriterium er nu staat. De mensen kennen ons intussen. De kijkcijfers zijn goed. We hebben altijd gesteld dat ook jonge onbekende renners kansen moeten krijgen. Dat lukt. We hebben een goede afwisseling van jong talent en gevestigde waarden. Ik geef eerlijk toe dat ik Emils Liepins (winnaar van de Heistse Pijl, red.) niet zo goed kende. Dat geeft niet, ik weet dat hij kan fietsen. Anders win je niet. Dylan Groenewegen won twee jaar geleden. Nu kent iedereen hem." (EVL)