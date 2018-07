Natuurpunt nu ook officieel 'Best of the Best' PRESTIGIEUZE AWARD VOOR HERSTELPROJECT LIFE KLEINE NETE BERTJE WARSON

19 juli 2018

02u44 0 Nijlen Natuurpunt heeft een 'Best of the Best LIFE Nature Award' ontvangen voor zijn natuurherstelproject LIFE Kleine Nete. "Een schitterende beloning voor onze vele vrijwilligers", zegt Marc Vermylen, voorzitter Natuurpunt afdeling De Wielewaal.

Het is de eerste keer dat een Vlaams natuurproject de prestigieuze prijs in de wacht sleept. Een bijzondere prestatie dus, die ook Europarlementslid Kathleen Van Brempt niet onopgemerkt voorbij wou laten gaan: ze zakte af naar het prachtige natuurgebied van de Kleine Nete om de vele vrijwilligers persoonlijk te feliciteren.





"Wat een mooie erkenning voor al jullie inspanningen", zei Van Brempt. "Zowel in het Viersels Gebroekt, De Steenbeemden in Kessel en Nijlen, Schupleer in Vorselaar en op Heiberg in Herentals komen jullie tot prachtige resultaten."





Voorzitter van de lokale Natuurpuntafdeling Marc Vermylen is eveneens trots op 'zijn' vrijwilligers. "De Steenbemden was ons allereerste aankoopproject, in 1985. Die bestaan uit natte hooilanden, beemden, bossen en vijvers", legt Vermylen uit. "De Steenbeemden zijn vooral bekend om een voorjaarsbloeier die bijna nergens anders in Vlaanderen voorkomt: de zomerklokjes. De belangrijkste vindplaats van de zeldzame witte bloemetjes is de Kleine Netevallei. Dankzij het Europees Life-project kon de natuur in de vallei flink hersteld worden en krijgen de zomerklokjes nieuwe kansen".





Beheerswerken

In de Steenbeemden moesten dringend beheerswerken doorgevoerd worden. "We verzamelden stickers, kroonkurken, deden een papierslag, organiseerden barbecues e. a. om centen bijeen te krijgen voor het 10,5 hectare grote gebied. In die tijd was er geen sprake van subsidies, alles gebeurde door de enorme inzet van vrijwilligers. In de jaren 1990 en 2000 hielden we een grote speculaasactie, de lekkernij bakten we toen helemaal zelf", lacht Marc.





Afbraak chalets

"En dankzij het Europees project kregen we extra middelen om werkmateriaal aan te schaffen en zelfs een aantal mensen permanent in dienst te nemen. Drie professionele mensen werkten dag in dag uit met tractors en maaimachines. Samen met een schare aan vrijwilligers zorgden wij de laatste zes jaar voor een onvoorstelbare inzet, waardoor liefst 50 hectare landschapsherstel gebeurde. En daar kadert ook de afbraak van verouderde chalets in. Sommige eigenaars hebben dit uiteraard niet graag. Al zien ze wel in dat dit niet in een prachtig natuurgebied kan. Verder blijven onze vrijwilligers zoeken naar geld om extra percelen aan te kopen. Een goed beheer van de heringerichte percelen blijft noodzakelijk", besluit voorzitter Vermylen.