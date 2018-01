Modetempel gaat weg uit Nijlen ONTWERPER GEERT DE PUYSSELEYR VERHUIST NAAR VALENCIA BERTJE WARSON

27 januari 2018

03u48 0 Nijlen Modeontwerper Geert De Puysseleyr en zijn partner Yves Heremans stellen hun riante Total Concept Store met winkel, kapsalon, atelier en loft in hartje Nijlen te koop. Precies tien jaar geleden openden zij de fashionzaak waar trouwpaartjes prachtige trouwjurken lieten ontwerpen en tal van BV's de revue passeerden. "Wij gaan in de buurt van Valencia een resort en opnieuw een modezaak openen. Ik blijf trouwjurken en feestelijke out-fits ontwerpen", zegt Geert.

Reden van onze verhuis is dat we al jaren een vakantiehuisje hebben in de buurt van Valencia en verliefd zijn op de prachtige streek. Zon, blauwe lucht en vrolijkere mensen geven de doorslag. Bedoeling is dat we er een resort gaan uitbaten met studio's rond een zwembad. Ik blijft echter ontwerpen, want ons atelier verhuist mee. Wij verhuizen niet omdat we moeten stoppen, we willen gewoon in een leukere omgeving werken en nog creatiever uit de hoek komen", vertellen Geert en Yves. Geert geeft ook nog les bodypainting en make-up in het Heilig Graf in Turnhout.





In juni is het precies tien jaar geleden dat Geert De Puysseleyr zijn atelier van Massenhoven naar hartje Nijlen verhuisde. De voormalige bakkerij Knaepkens in de Albert Kanaalstraat werd omgetoverd tot een sfeervol modehuis. Wie langs zijn 'Store' wandelt kan niet anders dan naar de prachtige ontwerpen in zijn etalage kijken.





Feestkleed

"Wij hebben dit pand omgetoverd tot een sfeervolle fashionzaak en iedereen kan hier binnen komen voor een totaalconcept. Je past een feestkleed, laat je haar doen, ik zorg voor je make-up en er komt een mooie auto zodat je als een prinses naar je feest kan. We blijven dit doen ook nadat we verhuisd zijn", vertelt Geert die heel wat BV's over de vloer kreeg.





Kristallen

Eén van de meest ophefmakende jurken die modeontwerper Geert De Puysseleyr ontwierp, is de doorkijkjurk van Lesley-Ann Poppe. Geert boetseerde dit kleed als het ware rond haar lijf. "Het werd gecreëerd terwijl ze het aan had. Het was niet simpel maar het resultaat was fabelachtig en stal enkele jaren geleden de show tijdens 'De Nacht van Exclusief'. Blikvanger was ook de betoverende jurk met liefst 40.000 kristallen steentjes van Swarovski", vertelt Geert die ook Ellen Petri, Martine Jonckheere, Barbara Dex, Leah Thys, Lulu Aertgeerts, Cynthia Reeckmans, Veronique De Kock en vele anderen in prachtige out-fits stak. De jurken schitteren nog altijd in zijn zaak.





Kasteel

Geert en Yves hebben hun oog laten vallen op een bijzonder romantisch pand in het groen in de buurt van Valencia. Het heeft iets weg van een kasteel. "We hebben een droom van een pand gezien dat wij mooi naar onze hand zouden kunnen zetten om nog creatiever uit de hoek te komen. Ons handelspand met woonst moet echter eerst verkocht worden en dat kan wat duren. Ondertussen werken wij gewoon voort, trouwpaartjes en iedereen die feestkleren wil, kan nog altijd bij ons terecht. Wij laten niemand in de steek, ook niet na onze verhuis", vertelt Geert. Vastgoed Wijns stelt het handelspand in de Albert Kanaalstraat in Nijlen te koop voor 595.000 euro.