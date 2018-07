Mobiele camera betrapt sluikstorters op heterdaad 06 juli 2018

02u29 0

Deze zomer voert de gemeente Nijlen de strijd tegen zwerfvuil nog verder op. Zo werd er een mobiele camera in gebruik genomen om sluikstorters op heterdaad te betrappen en hen vervolgens een gepeperde rekening voor te schotelen. Potentiële sluikstorters worden hieraan herinnerd via een affiche die onder meer in alle gemeentelijke gebouwen te zien zal zijn. Daarnaast zal er ook blijvend ingezet worden op sensibilisatie. (WAE)