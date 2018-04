Minister Sven Gatz zaait wilde bloemen aan Het Netepaleis 23 april 2018

04u27 0 Nijlen Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd en Media, bezocht gisteren - in het kader van de Erfgoeddag -het ecologische Netepaleis van Hilde Frateur in Kessel, deelgemeente van Nijlen.

Minister Gatz (Open VLD) zaaide er samen met de Nijlense burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) en de Berlaarse burgemeester Walter Horemans (CD&V) wilde bloemen op één van de akkers van het Netepaleis.





20 jaar MMM

Hilde Frateur viert de 20ste verjaardag van MMM wat staat voor Muziek, Mens en Natuur in haar ecologisch Netepaleis.





"Mijn boodschap is respect voor alles en iedereen, voor klank, natuur en schoonheid. Ik speel accordeon omdat muziek, mens en milieu verbindt, een taal die iedereen verstaat", zegt Hilde Frateur.





Natuur doorgeven

"Erfgoed is een breed verhaal, wat je doorgeeft is ook erfgoed en dit gebeurt hier in Het Netepaleis. Voor mij is dit een prachtige groene plek en een ongelooflijke ontdekking. Hier wordt het ecologisch gedachtengoed en de schoonheid van de natuur doorgegeven. En het is heel fijn dat dit hand in hand gaat met cultuur, want er wordt ook gezongen en gemusiceerd", zei minister Sven Gatz die even later uit volle borst het Vredeslied van Hilde Frateur meezong. "Laat ons dromen van een wereld voor vrede..."