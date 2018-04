Minder dan helft vindt gemeente fietsveilig 04 april 2018

Als het op verkeersveiligheid aankomt, scoort Nijlen geen goede punten in de gemeentemonitor. Amper 40% van de Nijlenaars vindt het veilig om te fietsen.





Groen en Open Vld Nijlen zien via de gemeentemonitor vooral bevestigd dat er momenteel te weinig aandacht is voor de zwakke weggebruiker in Nijlen. "Wij ijveren, samen met vele adviesraden, al jaren voor een beter fietsbeleid. Helaas worden we weinig gehoord. Ik stel vast dat er in 2013 meer en betere fietsenstallingen werden beloofd en dat men in 2018 exact dezelfde belofte maakt", zegt Lien Du Four.





"Al minstens 18 jaar loopt het fietsbeleid in Nijlen mank. Onder meer René Van Goubergen en Ferdi Heylen hebben vaak goede voorstellen gedaan waar geen gevolg aan gegeven werd", vult Victor De Groof aan. Open Vls en Groen lanceren een filmpje rond veilig fietsen. Burgers kunnen digitaal reageren via groenopenvld@gmail.com. (WAE)