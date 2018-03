Meer dan honderd leerlingen brengen Promsconcert 17 maart 2018

De Lierse hoofdacademie viert vier weekends feest in haar vier filialen die vijftig jaar geleden werden opgericht. Duizenden muzikanten, woordkunstenaars en dansers zorgen voor wervelende Promsconcerten die Tournée Filiale noemt. De wervelende academie heeft een enorme uitstraling en telt meer dan 3500 leerlingen en meer dan 150 leerkrachten.





Vandaag zaterdag 17 maart om 16 uur brengen meer dan honderd leerlingen van de academie Nijlen een ambitieus Promsconcert in sporthal De Putting in Kessel. (WAE)