Maureen Wambui tweede eredame 'Bobo Gezicht 2018' 06 maart 2018

Maureen Wambui uit Kessel (Nijlen) is onlangs tot tweede eredame van het 'Bobo Gezicht 2018' gekozen. Het 24-jarige model was een van de drie finalisten in de zoektocht naar een ambassadrice die de kledingspeciaalzaak uit Tremelo jaarlijks houdt. Wambui (uiterst rechts op de foto) was een van de drie finalistes die uit maar liefst 424 kandidates uit heel Vlaanderen overbleven. De juryleden - model Kim Engelbosch, mediafiguur en model Ellen Petri, BV-fotograaf Daniel Dedave en de twee eerste Bobo-gezichtjes Céline van Ouytsel en Loore van Opstal - kozen na een intensieve selectieprocedure met drie rondes uiteindelijk Leentje Jorissen (19) uit Sint-Truiden tot 'Bobo Gezicht 2018'. Julie Messiaen (23) uit Torhout was eerste eredame.











(SPK)