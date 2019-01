Man riskeert celstraf voor diefstal schroevendraaier TVDZM

Olivier P. uit Grobbendonk riskeert een celstraf van zes maanden effectief. De man had verzet aangetekend tegen een vonnis dat hem voor diezelfde straf naar de gevangenis had gestuurd. Hij werd in 2016 schuldig bevonden voor de diefstal van een schroevendraaier ter waarde van 3,29 euro. De feiten werden niet betwist maar wel gekaderd. “Het is toch wel een strenge straf voor een schroevendraaier van iets meer dan drie euro”, vond de raadsman van P. Zelf stelde de jongeman uit Grobbendonk een werkstraf voor. “Het was een stommiteit. Meer kan ik niet zeggen”, besloot P. Het parket vorderde opnieuw een effectieve bestraffing. Het hield rekening met het strafregister van P. dat inmiddels goed gevuld raakte. Naast diefstallen stonden er ook al veroordelingen op voor drugsfeiten en wapenbezit. Rechter Theo Byl nam de zaak in beraad maar gaf de beklaagde nog mee dat een rechtbank geen café is: “In tegenstelling tot op café kan men daar wel kiezen uit het pintje dat men wil maar hier gaat dat niet zo gemakkelijk.