Man aangehouden wegens drugsbezit 21 april 2018

De lokale politie van Berlaar-Nijlen heeft bij een huiszoeking in een garagebox in Merksem een aanzienlijke hoeveelheid drugs in beslag genomen. Eén verdachte, een 46-jarige man uit Nijlen, werd aangehouden. De vangst is het resultaat van een langlopend onderzoek gevoerd dat in juli 2017 werd gestart. Op dinsdag 10 april was er een eerste huiszoeking in Nijlen. Hierbij werd een kleine hoeveelheid speed en cannabis gevonden. Er waren echter aanwijzingen dat de verdachte elders zijn drugs verstopte. Dit leidde tot de huiszoeking in Merksem waarbij er naast verpakkings-en verwerkingsmateriaal drugs werden aangetroffen. Het betreft: 91 gram MDMA, 891 gram cannabis, 380 gram hasj, 1.695 XTC-tabletten en meer dan 2 kilogram speed. De verdachte verscheen voor de raadkamer die zijn aanhouding bevestigde. (WAE)