Luc Luyten trekt lijst Nijlen & U 25 mei 2018

03u03 0

Huidig schepen van Sport en Cultuur Luc Luyten neemt als lijsttrekker plaats achter het stuur van Nijlen & U. Luc Luyten is reeds 18 jaar actief in de politiek, waarvan 10 jaar als schepen. De tweede plaats wordt ingenomen door ex-schepen Liesbeth Van Bouwel uit Kessel, die opnieuw helemaal klaar is om het beste van zichzelf te geven. De top 3 wordt vervolledigd door Tom Scheers uit Bevel. Hij is OCMW- raadslid en huidig voorzitter van de partij. De Nijlen & U-lijst krijgt een zeer sterke lijstduwer met schepen van Ruimtelijke Ordening Veerle Boeckxstaens uit Kessel. "Als bestuurspartij komen we onze beloften na. We hebben al heel wat verwezenlijkt en zullen nog veel realiseren. Onze lijst is een bonte mix van generaties en doelgroepen, zodat we ieders belangen behartigen", zegt schepen Luc Luyten. (WAE)