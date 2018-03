Loryana zorgt voor viergeslacht 24 maart 2018

02u33 0

Mama Luigina Van den Bril (23) kondigt trots aan dat zij een viergeslacht in de familie hebben. "Ik ben zo blij dat we nu een tweede kindje hebben, eerst hadden we een jongen en nu ook een meisje. Onze kleine Loryana Van den Bril-Le Clerq werd op 8 december geboren en is nu 3 maanden oud. Mijn overgrootmoeder Maria Van Mol (87) en grootmoeder Maria Van Mencxel (53) zijn in de wolken en bijzonder fier en gelukkig, zodat we het aan iedereen willen laten weten", zegt mama Luigina nog.





(WAE)