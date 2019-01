Lokaal dienstencentrum viert verjaardag met feestmaaltijden Antoon Verbeeck

30 januari 2019

Lokaal dienstencentrum de Geburen viert volgende maand haar verjaardag. Het sociaal restaurant ontstond drie jaar geleden in Nijlen. Ondertussen is het actief in alle deelgemeenten. “Het aanbod werd verder uitgebreid met een hobbyclub, infoavonden, huiswerkbegeleiding voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en een praatcafé voor anderstaligen. Er is wat wils voor elke Nijlenaar dus”, deelt coördinator Lisia Beullens mee. Op 18, 19 en 20 februari wordt de derde verjaardag van de Geburen gevierd met feestelijke maaltijden in Bevel, Kessel en Nijlen. Wie graag mee aan tafel schuift dient zich eerst in te schrijven via LDC.Nijlen@zusters-berlaar.be.