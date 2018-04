Lien Du Four (Groen) wil nog meer bloemenpracht 05 april 2018

Nu de lente in het land is, verschijnen overal bloembakken op pleinen en straten. "Zeker een meerwaarde maar het onderhoud van deze bloembakken vraagt wel veel water en werkuren. Bloemen in onze bermen, op de hoeken van straten, langs weides en (speel)pleintjes, rechtstreeks in de grond vragen veel minder onderhoud en zijn ook tijdens de andere maanden nog een meerwaarde voor de biodiversiteit in onze gemeente. Dit hebben wij vijf jaar geleden reeds voorgesteld. In tussentijd is er veel werk gestoken in het opnieuw aanplanten van alle bloemenperkjes. Maar er kunnen nog veel extra inspanningen gebeuren om nog meer bloemenpracht in onze dorpskernen te brengen", vindt raadslid Lien Du Four (Groen). (WAE)