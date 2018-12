Levensloop Neteland verhuist naar Nijlen Antoon Verbeeck

03 december 2018

De gemeente Nijlen zal na Heist-op-den-Berg dit jaar de nieuwe thuisgemeente worden van het evenement Levensloop Neteland. Levensloop is een 24-uur durende solidariteits- en fondsenwervende loop- en wandelevent voor alle leeftijden. De organisatie kon dit jaar 47.302 euro overhandigen aan de Stichting tegen Kanker. “Het organisatiecomité van Levensloop Neteland hoopt dat ze met deze nieuwe Levensloop nog beter kunnen doen dan bij buur Heist-op-den-Berg, wat volgens Nijlense burgemeester Paul Verbeeck haalbaar moet zijn. Het thema ‘bewegen’ dat voor deze Levensloopeditie gekozen werd, speelt alvast in de kaart van het gemeentebestuur want ook zij willen blijven investeren in bewegen”, zegt Inge Gerlo van de organisatie.

Voor de volgende editie zijn ook een peter en meter gevonden die de actie enthousiast willen ondersteunen: basketbalster Sofie Hendrickx en acteur Lucas Van den Eynde. “Ik weet nog niet op welke manier, maar een loopje tijdens Levensloop zit er al zeker in”, zegt Lucas. “Als streekgenoot draag ik Levensloop een warm hart toe, al was het maar om mijn dierbare vriend en collega Marc Van Eeghem te gedenken die vorig jaar in december ten gevolge van prostaatkanker gestorven is, maar natuurlijk ook om al wie er mee te maken heeft een hart onder de riem te steken.” Deelnemers van Levensloop Neteland, dat in 2019 zal plaatsvinden op 29 en 30 juni in het Nijlense Beekpark, kunnen zich inschrijven via de www.levensloop.be/neteland.