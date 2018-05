Leerlingen organiseren Eurosong Festival 09 mei 2018

De leerlingen van het Sint-Calasanzinstituut in Nijlen organiseerden gisteren een talentendag. Eén van de projecten was Talent voor Taal.





"Leerlingen organiseerden een heus Eurosong Festival. Er waren tal van muzikale optredens en acts van de leerlingen in het Engels, Frans en Nederlands. Er was ook een jury aanwezig. Leerlingen vertolkten 'winnende en bekende' liedjes uit de geschiedenis van Eurosong. Grootouders en ouders waren de centrale gasten. Zo konden kinderen laten zien waar ze mee bezig zijn tijdens hun 'talent voor taal-lessen' én dat ze kunnen samenwerken", vertelt directeur Jan Maes. Als mooie afsluiter werden 55 grootouders uitgenodigd op een Engelse afternoon-tea-party waar ze gezellig konden napraten. Andere leerlingen bezochten de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Lier. En er was een initiatieles over Drones en Robots. (WAE)