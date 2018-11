Laatste ‘Ten Velde’ aan fort van Kessel Antoon Verbeeck

05 november 2018

Na de grote herdenkingen van 100 jaar WOI in Nijlen in 2014, sloegen de Gidsenwerking Fort Kessel, het gemeentebestuur en enkele enthousiaste trompettisten, met de organisatie van Ten Velde opnieuw de handen in elkaar om de herinnering aan WOI levendig houden.

Deze vrijdag zal om 19 uur de laatste editie van Ten Velde plaatsvinden aan het fort van Kessel. “Sinds juni 2015 werd geen enkele vrijdagavond overgeslagen. Door weer en wind, bij koude en hitte, 179 vrijdagavonden zonder onderbreking weerklonken de trompetten, werden teksten voorgedragen en kwamen er mensen luisteren en mijmeren. Dat het een succes werd, danken we aan de inzet en het plichtbewustzijn van iedereen die eraan meewerkte”, deelt het gemeentebestuur mee. De allerlaatste keer Ten Velde is het startschot voor een heel herdenkingsweekend rond het einde van WOI. Meer informatie over het herdenkingsweekend op www.fortvankessel.be