KWB O.L.Vrouw viert halve eeuw met Vlaamse kermis 22 juni 2018

03u08 0

KWB O.L.Vrouw viert haar 50ste verjaardag en dit wordt zondag 24 juni feestelijk in de bloemen gezet met een Vlaamse kermis en tal van attracties. "Samen met acht enthousiaste jongeren heeft ons bestuur een prachtig evenement op poten gezet. Een Vlaamse kermis met attracties voor groot en klein, foodtrucks, een groot terras, ballonvaart en een rommel- tweedehands- en ambachtenmarkt. Na de rommelmarkt wordt op het kerkplein de 'Schijt-je-rijk-actie' gehouden. In een vierkant, afgebakend met twee rijen nadas wordt een rooster getekend met zo'n 256 genummerde vakken van 80 cm x 80 cm. Deze vakken worden vanaf 10 tot 16.30 uur verkocht. Je kan zoveel vakken kopen als je wil. Om 16.30 uur wordt een koe in het afgebakend vierkant gezet en is het spannend afwachten..." legt coördinator Jan Hendrickx uit. De Vlaamse kermis vindt plaats aan de Klokkenlaan.





(WAE)