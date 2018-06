Koppel schuldig aan drugshandel 20 juni 2018

Een voormalig koppeltje uit Nijlen is schuldig bevonden aan het verhandelen en kweken van cannabis. De man en de vrouw (31) liepen in september 2016 tegen de lamp. Dit nadat de politie op de A12 een auto had tegengehouden die net van Nederland kwam. In de auto lag er zo'n vijfhonderd gram cannabis. Bij een latere huiszoeking werd een cannabisplantage aangetroffen. "Een met twaalf planten", aldus de openbaar aanklager vorige maand. In de gsm van de man werden verder nog bezwarende sms'en gevonden. Alles wees erop dat het koppel ook drugs verkocht. "Vooral de man, de vrouw wordt vooral verdacht van mededaderschap", klonk het destijds nog. "Zo gaf ze af en toe eens een jointje aan iemand." De man stuurde destijds zijn kat naar de rechtbank, de vrouw daagde wel op. Zij gaf toe dat ze in stressvolle situatie het nog erg moeilijk heeft om van de cannabis af te blijven. De rechter hield daar rekening mee en gaf haar een opschorting van straf gedurende drie jaar. Ze moet zich wel aan enkele voorwaarden houden waaronder een begeleiding voor haar drugsproblematiek. De man kreeg een celstraf opgelegd van twaalf maanden en een geldboete van 6.000 euro waarvan de helft met uitstel. (TVDZM)