Kinderraad en jeugdraad starten campagne tegen pesten 04 mei 2018

02u55 0

De Nijlense kinderraad en jeugdraad werkten een campagne 'STOPPESTEN' uit. Er werd een zesdelige affichereeks gemaakt waarop zowel de leden van de kinderraad (11- en 12-jarigen) en de leden van de jeugdraad (17- tot 25-jarigen) poseren. De affiches sieren onder meer winkels, wachtkamers van dokters, jeugdlokalen en klaslokalen in scholen. Er werd ook een bord gemaakt dat in alle basisscholen en in lokalen van de jeugdverenigingen opgehangen zal worden met het 'Manipest' daarop vermeld. Leerlingen van de vijfde en zesde leerjaren uit alle basisscholen van Kessel, Bevel en Nijlen kwamen kijken", vertelt de Nijlense jeugdconsulent Gunther Melis. (WAE)