Kesselsesteenweg na jaar weer open 14 juli 2018

02u46 0 Nijlen Na bijna een jaar zijn de werken aan het fietspad van de Kesselsesteenweg eindelijk afgerond. Vanaf dit weekend is er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk tussen Kessel en Berlaar.

"Dankzij deze werken kunnen inwoners voortaan veilig fietsen langs de belangrijke verbindingsweg", zegt burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). Vroeger was het fietspad naar Berlaar enkel van de rijbaan gescheiden door zogenaamde varkensruggen.





"Nu ligt er niet alleen opnieuw een egaal fietspad, het is ook van de rijbaan gescheiden door een gracht. Bijzonder aan dit project is dat de gemeenten Nijlen en Berlaar samen hebben gewerkt, waardoor het fietspad helemaal doorloopt tot in het centrum van Berlaar. Het vrijliggend fietspad is 1,6 kilometer."





Op naar volgende project

De kostprijs van de werken voor dit traject bedragen ruim 800.000 euro. Voor 80% van dit bedrag ontving de gemeente subsidies van de provincie Antwerpen en van de Vlaamse gemeenschap. Tussen de Nieuwe Bevelsesteenweg en de laatste woning van de Berlaarsesteenweg werd ook nieuwe riolering aangelegd.





De burgemeester stipt aan dat de Herenthoutsteenweg nu aan de beurt komt. "In september starten daar de voorbereidende werken voor de aanleg van een vrijliggend fietspad. Er zal langs beide zijden van de rijweg een nieuw fietspad komen over een traject van 2,3 kilometer aan elke kant. De kostprijs hiervan zal ruim 1,6 miljoen euro bedragen maar wordt ook gesubsidiëerd." Eerder kregen de Liersesteenweg en Bouwelsesteenweg al veiligere fietspaden. (WAE)