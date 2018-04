Kermis Nijlen blijft langer staan 26 april 2018

02u39 0

De kermis zaterdag 5 en zondag 6 mei op het Kerkplein in Nijlen-centrum, zal enkele dagen langer blijven staan. In de week na de kermis is er op donderdag de feestdag van O.L.H.-Hemelvaart. De kermiskramers stelden de vraag aan de gemeente om tot en met donderdag 10 mei te mogen blijven staan en de gemeente staat dit toe. Enkele dagen langer kermispret dus. (WAE)