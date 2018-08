Jour Tibour viert verjaardag deze keer in Beekpark 06 augustus 2018

02u28 0 Nijlen Het populaire muziekfestival Jour Tibour, waar ieder jaar meer dan 6000 man op afkomt, heeft gisteren zijn tiende verjaardag gevierd in het Beekpark en niet op zijn vertrouwde plek in het park aan de Tibourschrans. Veertien bands en dj's met o. a. School Is Cool, Toys in Boxes, Yolotanker, Shizzle Le Sauvage zorgden voor een top-festival.

"De boomchirurg en de veiligheidscel van de gemeente raadden het ons ten sterkste af omdat er in het park van de Tibourschrans veel hoge en oude bomen zijn, waar al takken naar beneden vielen door de hitte en droogte. Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost om ons muziekfestival toch te laten plaatsvinden mits de nodige aanpassingen", vertelt organisator Gunther Melis. "Wij hebben al tien jaar hetzelfde draaiboek maar nu moesten we artiesten en leveranciers allemaal inlichten. Normaal hadden we drie podia maar eentje hebben we moeten schrappen. De Tanzbar en De Kastaar hebben we behouden."





"Hier in het Beekpark hebben we jonge bomen en gevolg is dat er niet veel schaduw is maar we hebben shelters geplaatst", vertelt Gunther Melis nog.





(WAE)