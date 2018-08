Jour Tibour verkast naar Beekpark RISICO OP VALLENDE TAKKEN TE GROOT IN TIBOURSCHRANS BERTJE WARSON

01 augustus 2018

02u34 0 Nijlen De aanhoudende droogte zet een domper op de tiende jubileumeditie van het populaire muziekfestival Jour Tibour. Dat kan zondag niet doorgaan in het park van de Tibourschrans, het risico op vallende takken is daar te groot. Niet getreurd: het feestgebeuren gaat wel nog door in het Beekpark.

"De afgelopen dagen werd er urenlang vergaderd en overleg gepleegd met vrijwilligers, leveranciers en veiligheidsdiensten", steekt Gunther Melis, organisator van Jour Tibour en jeugdconsulent van wal. "Vorige week viel een zware tak van een boom in het park aan de Tibourschrans. We hebben de locatie door een boomchirurg laten onderzoeken en die sloot niet uit dat er nog meer takken zouden kunnen vallen door de aanhoudende droogte van de afgelopen weken. Concreet betekent dit dat wij de veiligheid van de duizenden bezoekers van Jour Tibour niet kunnen garanderen. De gemeentelijke veiligheidscel heeft dan ook de moeilijke beslissing moeten nemen om het festival niet te laten doorgaan aan de Tibourschrans", aldus Melis.





"Wij willen de tiende editie van ons festival uiteraard toch nog graag laten plaatsvinden en dus verhuizen we nu naar het Beekpark, weliswaar met enkele kleine aanpassingen. We brengen een licht afgeslankte versie van Jour Tibour met twee podia in plaats van drie, maar laten zoveel mogelijk artiesten van de oorspronkelijke line-up aan bod komen", besluit Melis.





Beekpark gesloten

Er is een centrale inkom via het sportcentrum en zwembad. Parkeren kan op het kerkplein en het August Hermansplein en je fiets raak je ook vlot kwijt op een ruime fietsparking. Om de voorbereidingen van deze onvoorziene verhuis zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal het Beekpark vanaf woensdag 1 augustus tot en met maandag 6 augustus afgesloten worden voor het publiek.





Voor de tiende jubileumeditie was oorspronkelijk zaterdagavond een activiteit gepland in 't Hofke van de Tibourschrans met als thema 'Lusthofke'. Ook dit evenement wordt geannuleerd. Wie kaarten kocht, zal deze terugbetaald krijgen. Nu zondag, vanaf 15 uur, komen liefst 14 bands en dj's naar Jour Tibour en daar zijn best grote namen bij.Toys in Boxes, Pol.Yester, SHHT, Sara Gold, Danny Bleu and the Old Socks, Blu Samu, Konna, Josephine, Team Damp, Thecolorgrey, Corrupted, School Is Cool, dj Yolotanker en Shizzle Le Sauvage verwachten je dus dit weekend op de nieuwe locatie. De inkom is gratis.