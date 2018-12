Jour Tibour neemt sabbatjaar om vrijwilligers te zoeken Organisatie wil in 2020 elfde editie organiseren Antoon Verbeeck

12 december 2018

16u12 0 Nijlen 2019 wordt een jaar zonder het gratis muziekfestival Jour Tibour. Een gebrek aan vrijwilligers doet de organisatie een sabbatjaar nemen. “In het organiseren van een festival kruipt veel tijd en energie. Dat combineren met de zoektocht naar en opleiding van nieuwe vrijwilligers zou een te zware opdracht zijn geweest”, klinkt het.

Jour Tibour blies in augustus nog tien verjaardagskaarsen uit. De elfde editie blijft in 2019 in de ijskast zitten. De organisatie wil zich komend jaar toeleggen op het vinden van nieuwe vrijwilligers voor de festivalcrew. “Terwijl collega-festivals volop in de voorbereidingen zitten voor hun komende editie, nemen wij even gas terug. Een festival organiseren is een ingewikkelde puzzel met ontzettend veel vrijwilligersinzet. Na onze tiende editie besloten heel wat vaste vrijwilligers een stapje terug te zetten. Het gaat om zo’n tien vrijwilligers, mensen die al vele jaren meedraaien in onze ploeg en waarvan enkelen alle tien edities hebben meegemaakt. De meeste vrijwilligers stoppen ermee omdat ze vinden dat ze hun steentje hebben bijgedragen en klaar zijn om de fakkel door te geven. Voor enkelen valt het organiseren van het festival niet meer te combineren met hun privéleven”, zegt Gunther Melis, lid van het organisatiecomité van Jour Tibour en jeugdconsulent van de gemeente Nijlen.

“Toen bleek dat onze crew van 25 vrijwilligers het in 2019 met minder krachten zou moeten stellen, was het voor ons duidelijk dat een sabbatjaar de enige juiste oplossing is. In de organisatie van een festival kruipt veel tijd en energie. Dat combineren met de zoektocht naar en opleiding van nieuwe vrijwilligers zou een te zware opdracht zijn geweest. Daarom willen we ons in 2019 concentreren op het vinden van nieuwe lading enthousiastelingen. In het verleden zijn er een aantal oproepen geweest, maar daar kwam weinig respons op. We zien ook al enkele jaren het aantal vrijwilligers op de festivaldag zelf dalen. In januari komen we met de crew samen om onze aanpak te bespreken. Wat nu al zeker is, is dat we onze nieuwe krachten gaan zoeken bij de jongeren. Jour Tibour is nu eenmaal een festival voor en door jongeren.”

Melis benadrukt dat het gebrek aan vast vrijwilligers de enige reden is om in 2019 geen festival te organiseren. “Het is zeker geen financiële kwestie, want onze budgetten worden voorzien door de gemeente. Net als de organisatie vindt ook het gemeentebestuur het jammer dat de elfde editie niet voor in 2019 zal zijn, maar het toont wel begrip. Het beseft dat Jour Tibour niet kan bestaan zonder vrijwilligers”, legt Melis uit. “Het is onze intentie om in 2020 een nieuwe editie te organiseren. Stel dat we geen nieuwe vrijwilligers vinden dan zal het uiteraard moeilijk worden om dit klaar te spelen, maar ik vermoed dat we wel ons team zullen versterken. De motivatie bij de huidige crew is alvast heel groot.”