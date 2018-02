Jef Hermans schrijft vijfde roman 15 februari 2018

02u33 0 Nijlen Jef Hermans heeft zopas zijn vijfde roman 'Operatie Lily' van de persen laten rollen. Het verhaal speelt zich af in december 1944.

"De aanzet voor dit boek gebeurde toevallig. Ik was met mijn vriendin naar een concert in het cultuurcentrum Zwanenberg in Heist-op-den-Berg en zij maakte mij attent op een dame die een lange cape droeg. 'Precies een figuur voor een roman, waarom schrijf je niet over haar?', zei ze. En ik ben er meteen aan begonnen", vertelt Jef Hermans.





Hitler

"Lily, een meisje uit Nijlen, krijgt een opdracht van een mysterieuze commandant om een commando van vijf meisjes te vormen om belangrijke informatie te verzamelen over de troepenbeweging van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is vooral hun taak belangrijke opslagplaatsen van brandstof en wapens in kaart te brengen. Wordt Hitler tijdig gestopt zodat Antwerpen gevrijwaard blijft van inname?", vertelt Jef Hermans. Het boek telt 161 pagina's, kost 19 euro en kan je telefonisch bestellen via 03/411.02.78 of 0494/10.13.66, via email fb500909@skynet.be of in de Leliestraat 26. (WAE)