Jan Zander verlaat Vlaams Belang en richt nieuwe beweging op 16 februari 2018

02u32 0 Nijlen Jan Zander (73) die sinds 1995 raadslid is voor Vlaams Belang vindt het de hoogste tijd om een streep te trekken onder de partij die hij destijds mee oprichtte. "Ik wil nooit meer onder de vlag van Vlaams Belang nog iets doen."

"Ik richtte in 1988 mee een Vlaams Blok-afdeling op die later het Vlaams Belang werd en zetel 27 jaar als provincieraadslid en 23 jaar als raadslid en ben fractievoorzitter in Nijlen. Hoewel ik al veel heb meegemaakt koester ik tegenover niemand wrok. Maar ik ben de komedie beu. Het 'touwtjesgetrek' van de nationale politiek die ons als marionetten wil opvoeren, daar doe ik niet meer aan mee", zegt Jan Zander. "Voor mij is het genoeg geweest en daarom wil ik een correcte en positieve beweging opstarten met niet politiek gebonden mensen. Ik heb al degelijke en betrouwbare mensen gevonden voor onze nieuwe beweging waarmee wij naar de verkiezingen kunnen. Mensen van alle overtuigingen zijn welkom. Ik moet ook geen volledige lijst hebben. Liever slechts tien, maar degelijke mensen dan 27 die als een marionet aan een touwtje hangen", zegt Jan Zander. (WAE)