Jan Zander neemt afscheid van Vlaams Belang 29 maart 2018

02u29 0

Jan Zander (73) neemt na dertig jaar afscheid van het Vlaams Belang. Eerder besliste Zander dat hij met gelijkgezinden als onafhankelijke niet-politiek gebonden lijst naar de verkiezingen gaat. Nu doet hij deze legislatuur uit als onafhankelijke. "Het doet pijn afscheid te moeten nemen van een plaatselijke afdeling, die ikzelf samen met Jos Van Looy zaliger boven de doopvont heb gehouden. Maar wanneer het vertrouwen geschaad wordt, is het tijd dat ik ga. Meer dan 30 jaar heb ik me belangeloos ingezet voor de mensen en heb me altijd weggecijferd. Sommigen hebben diep in mijn ziel geboord maar ik zal mijn idealen trouw blijven", aldus raadslid Jan Zander nog. (WAE)