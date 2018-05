Jan Verbraecken (N-VA) wil burgemeester worden 08 mei 2018

02u37 0 Nijlen N-VA Nijlen maakt zijn 27 kandidaten bekend die mee naar de verkiezingen trekken.

Lijsttrekker is Jan Verbraecken (55) die 34 jaar uitbater was van taverne De Slappe Uier in Nijlen. Hij wil burgemeester van Nijlen worden. Ymke Govaerts (41) uit Kessel staat op de tweede plaats. Zij is gehuwd en mama van 3 kinderen en is juriste op de juridische dienst van het BIPT (Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie). Zij is voorzitster van het oudercomité De Ceder. Derde op de lijst is Bevelaar André Mariën (65) die al 24 jaar gemeenteraadslid is en veel realiseerde. Jinse Van den Bogaert (36), fractieleider van de gemeenteraad, neemt de vierde plaats in. Lijstduwer is cardioloog Joris De Bondt (47). Hij is gehuwd en vader van 5 kinderen. (WAE)