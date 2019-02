Inwonersaantal Nijlen gestegen naar 22.948 Antoon Verbeeck

07 februari 2019

18u00 0

Eind 2018 telde de gemeente Nijlen in totaal 22.948 inwoners. Dat zijn er 140 meer dan op het einde van 2017. Het gaat om 11.357 mannen en 11.591 vrouwen. De verdeling over de drie deelgemeenten is al volgt: 13.137 in Nijlen 7.592 in Kessel en 2.219 in Bevel. “Zoals dat de laatste decennia altijd al het geval was, kwamen er ook in 2018 meer mensen naar Nijlen wonen (1088), dan dat er mensen weggingen (954). De geboortes (193) en de overlijdens (187) vertonen een licht positief saldo”, deelt de gemeente mee. “De Nederlanders blijven veruit de grootste groep inwoners met een andere nationaliteit, zij zijn met 124. Daarna volgen 36 Polen, 36 Portugezen, 35 Roemenen, 23 Duitsers, 18 Engelsen, 16 Spanjaarden, 13 Italianen, 11 Brazilianen, 10 Fransen, 10 Marokkanen en 20 vluchtelingen van Iraakse afkomst.”