Ingrid Van Wunsel trekt Vlaams Belang 29 maart 2018

Ingrid Van Wunsel (55) is lijsttrekker Vlaams Belang. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 belandde Ingrid Van Wunsel in de OCMW-raad. Zes jaar later werd ze gemeenteraadslid en OCMW-raadslid. Ook in 2012 geraakte Van Wunsel met 156 voorkeurstemmen verkozen als gemeenteraadslid. Sinds 2013 is ze ook de lokale partijvoorzitter van Vlaams Belang. "Als invalide ben ik in progressieve arbeidshervatting tewerkgesteld bij Albert Heijn in Nijlen als kassierster. Dichter bij de bevolking van Nijlen kan ik niet zitten", zegt Ingrid Van Wunsel. (WAE)