Infomarkt over site De Vos-Kets 05 juni 2018

02u48 0

De vroegere bouwfirma met betoncentrale van De Vos-Kets aan de Lindekensbaan in Kessel krijgt een nieuwe invulling. Vanavond is er van 18 tot 21 uur in de kerk aan Kessel-Station een infomarkt. Tussen 19.30 uur en 20 uur zal er een korte toelichting met aansluitend geleid bezoek van de site plaatsvinden. Daarna kan iedereen nog tot 30 juni schriftelijke opmerkingen indienen. (WAE)