Hoofdingang gemeentehuis enkele dagen niet beschikbaar Antoon Verbeeck

15 februari 2019

09u30 0

Volgende week vinden er herstellingswerken plaats aan het dak van het gemeentehuis. Een hoogtewerker zal de ingang van het gemeentehuis en de bibliotheek blokkeren. Daardoor zal op dinsdag 19 en woensdag 20 februari de ingang niet beschikbaar zijn. Bezoekers nemen de ingang aan de zijkant, die te bereiken is door rechts naast het gemeentehuis via de doorgang in de richting van de brandweerkazerne en de kinderopvang te gaan. Het verkeer in de Kerkstraat kan gewoon blijven passeren. Op het Kerkplein is er wel een uitwijkstrook voorzien.