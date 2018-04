Hilde Frateur viert twintigste verjaardag vzw 21 april 2018

02u52 0 Nijlen Hilde Frateur en vele sympathisanten vieren nu zondag op Erfgoeddag de 20ste verjaardag van de vzw Mens, Milieu en Muziek (MMM) in het Netepaleis op de Bogaertsheide in Kessel. In 1998 richtte ze de vzw op.

"Mijn boodschap is respect voor alles en iedereen, voor klank, natuur en schoonheid. Het begon twintig jaar geleden in ons boshuisje met wandelingen en kleine evenementen, gratis en toegankelijk voor alle mensen." Iedereen wordt zondag om 10 uur feestelijk verwelkomd om mee te zingen met het pop-up MMM-orkest in de 'klanktank'. "We beschilderden onze oude mazouttank en maakten er een deurtje zodat er minstens vijftig man in onze 'klanktank' kan", vertelt Hilde Frateur.





Om 11 uur wordt Vlaams Minister Sven Gatz en OCMW-voorzitter en schepen Marleen Vanderpoorten verwelkomd. Hilde Frateur en voorzitter Michael Lauwers geven een rondleiding langs de vijf podia waar Hilde haar boeiend erfgoedverhaal vertelt. Meer dan 50 artiesten gaven de afgelopen twintig jaar stages en mooie concerten. Wannes Van de Velde en Dirk Van Esbroeck krijgen om 14 uur een hommage. Info: www.hetnetepaleis.be en www.erfgoeddag.be. (WAE)